У кремлі спантеличені вибухами на аеродромі в Новофедорівці, а Київ цьому сприяє, – ISW

окупанти ніяк не можуть оговтатись від вибухів у Новофедорівці, які стались 9 серпня. У кремлі буквально спантеличені тим, що сталось. А офіційний Київ лиш продовжує сіяти хаос у головах росіян.

В Інституті з вивчення війни зауважили, у кремлі ніяк не можуть домовитись. У росії досі не визначились, якою має бути офіційна версія вибухів на аеродромі "Саки", що у Новофедорівці. І це, ясна річ, лише грає на руку Україні.

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Версії кремля суттєво відрізняються

Аналітики підкреслюють, що вибухи за понад 225 кілометрів від російських позицій на фронті завдали чималого клопоту росіянам. Мовиться не лише про знищені ворожі літаки та споруди. Тут, радше, йдеться про дестабілізацію всередині військових відомств.

Почнімо з найочевиднішого. Згідно з супутниковими знімками, "бавовна" стала причиною знищення щонайменше восьми ворожих літаків. А це вже суперечить тому, про що раніше повідомляли окупанти. Вони наголошували на тому, що жодне повітряне судно не постраждало.

Але і це ще, звичайно ж, не все. Так, у міноборони країни-агресорки ще 9 серпня повідомили про вибухи боєприпасів на аеродромі. Мовляв, причиною цього стала банальна необережність.

Невдовзі російський військовий кореспондент Рибар розповів іншу версію. 10 серпня він зауважив, що вибухи на аеродромі стались не через ракетний удар. Натомість причиною цього могла стати недбалість, також недотримання правил безпеки на об'єкті. Або це сталось через невеликий вертоліт з бомбою, який атакував стоянку, розташовану неподалік. Остання гіпотеза намагається приховати масштаби вибухів у "Саках", внаслідок яких дійсно загорілись автівки, припарковані на паркінгу поруч з аеродромом.

Ворог не розуміє, що сталось

Згідно з міркуваннями аналітиків з Інституту, окупанти на авіабазі, швидше за все, знають, що сталось 9 серпня. Водночас вони не можуть збагнути, як це взагалі можливо. Крім того, їх явно цікавить, звідки ЗСУ, якщо це дійсно зробили вони, завдали удару.

Нагадаємо, що у ЗСУ ані підтвердили, ані спростували інформацію щодо можливої атаки аеродрому "Саки" нашими військовими. Натомість наголосили, що ворогові потрібно нарешті навчитись дотримуватись правил безпеки та не гратись з вогнем.

Водночас відсутність уніфікованої інформації з росії свідчить про проблеми в міноборони країни-агресорки. Адже саме відомство ледь не щодня змінює відомості про можливі причини вибухів. Тоді не варто й дивуватись, що росЗМІ роблять те саме.

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