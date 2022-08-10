Від парковки до авіабази 400 метрів: відео зі спаленими авто після "бавовни" в Новофедорівці

На відео – пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколками, передає 24 канал.

До речі У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків

Один з великих уламків пробив легкову машину наскрізь. Дивлячись на зруйновані авто біля авіабази, версія окупантів, що на аеродромі техніка не постраждала, викликає сумніви.

Зверніть увагу! Олексій Арестович розповів, що на території аеродрому "Саки" у Новофедорівці зберігались 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 гелікоптерів, 1 Іл-76.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що до втрат ворога 10 серпня додались 9 нових літаків.