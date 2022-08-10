Від парковки до авіабази 400 метрів: відео зі спаленими авто після "бавовни" в Новофедорівці
10 серпня 2022 , 11:26Читать новость на русском
В окупованому Криму 9 серпня пролунали вибухи біля авіабази росіян. Згодом показали відео зі стоянки машин, що розташована за 400 метрів.
На відео – пошкоджені десятки авто. Більшість з них згоріли, а деякі пошкодило осколками, передає 24 канал.
До речі У Повітряних силах підтвердили втрату 9 російських літаків поблизу Саків
Один з великих уламків пробив легкову машину наскрізь. Дивлячись на зруйновані авто біля авіабази, версія окупантів, що на аеродромі техніка не постраждала, викликає сумніви.
Зверніть увагу! Олексій Арестович розповів, що на території аеродрому "Саки" у Новофедорівці зберігались 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 гелікоптерів, 1 Іл-76.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що до втрат ворога 10 серпня додались 9 нових літаків.
Дивіться відео з автостоянки біля Саків: відео
Вибухи в Криму: що відомо
- 9 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи – на військовому аеродромі росіян у Новофедорівці. У російських туристів виникла паніка, вони почали масово тікати з місця подій.
- За офіційною версією російського міноборони, на аеродромі детонували боєприпаси. Потім сказали, що десяток вибухів стався через порушення пожежної безпеки.
- 13 людей постраждали, хоча спочатку росіяни теж говорили, мовляв, "все добре" та ніхто не постраждав.
До речі – у Міноборони України прокоментували вибухи в Криму: відео