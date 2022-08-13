У Сакському районі вся проросійська частина населення до люті налякана, – кримський активіст

Після нещодавніх потужних вибухів на авіабазі російських окупантів атмосфера в Криму дуже змінилася. проросійська частина населення до люті налякана через те, що сталося.

Про це повідомив 24 каналу кримський активіст Василь Самойлов. За його словами, "понаїхавші" росіяни та місцеві проросійськи налаштовані мешканці тепер розуміють, що дістати можна всіх.

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"проросійська частина населення до люті перелякана"

Самойлов розповів, що після вибухів біля російського військового аеродрому атмосфера в Криму взагалі дуже змінилася, особливо у Сакському районі.

Вся проросійська частина населення просто до люті перелякана. Тому що вони майже всі були на 100% впевнені, що такого ніколи не буде, а потім таке взяло й сталося,

– заявив він.

У наших же людей, за словами кримського активіста, 9 серпня цього року було справжнє свято. Адже зараз російські літаки уже не можуть вирушати з військової бази в Новофедорівці для того, щоб убивати мирне населення України.

Що відбувається у Криму після вибуху на військовому аеродромі окупантів: дивіться відео

У Криму дуже активізувався партизанський рух

Самойлов зазначив, що з кожним днем усе більше "понаїхавших" росіян та місцевої проросійської наволочі починають розуміти, що півострів не так уже й далеко від зони бойових дій. Зараз вони усвідомлюють, що дістати можна всіх.

І особливо окрема тема – це кримський партизанський рух. Тому що зараз він дуже сильно активізувався,

– наголосив активіст.

Він додав, що зараз цей рух робить те, що робив усі ці 8 років. Це збір та передача інформації українській стороні. І працівники ФСБ це добре розуміють і усвідомлюють, що нічого з ним не зможуть зробити, адже наших людей у Криму дуже багато.

Що відомо про вибухи в Новофедорівці

9 серпня прогриміли потужні вибухи на авіабазі російських окупантів у Криму. Вибухи сталися на аеродромі "Саки", звідки злітали російські винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

Україна офіційно не визнавала відповідальність за те, що сталося в окупованому Криму. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що в аеродромі здетонував склад артилерійських боєприпасів.

Позаштатний радник глави Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що на момент вибухів у Саках перебували 13 Су-30СМ, 12 Су-24МР, 6 гелікоптерів та 1 Іл-76.

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