Хто "прикурив" росіянам у Криму: військовий оглядач висловив припущення

Офіційного підтвердження того, що саме ЗСУ вдарили по військовому аеродрому в окупованому Криму 9 серпня немає. Однак звідусіль вже лунають припущення, за допомогою якої зброї вони теоретично могли б це зробити.

Нагадаємо, що видання The New York Times, посилаючись на високопоставленого українського військового, написало, що українські захисники й справді могли завдати удару, ба більше – зробити це, застосовуючи виключно українську зброю. Припускають, що вони могли використати оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім-2". Це для 24 каналу прокоментував військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Зверніть увагу Дістала кара небесна, – в ОК "Південь" розповіли деталі про аеродром, де знищили 9 літаків росії

Чи могли українські військові використати "Грім-2"

За його словами, ідея власного виробництва ОТРК виникла одразу після того, як Україна здобула Незалежність. Більш-менш перспективно проєкт почали демонструвати на початку 2000-х років, але його постійно відкладали. Він був відомий під різними назвами, зокрема – "Сапсан".

З 2014 року, після вторгнення росії на територію України, над проєктом почали працювати інтенсивніше. Він отримав більший розвиток не лише в інтересах іноземних замовників, до прикладу з Саудівської Аравії.

Було відомо про те, що Україна мала повністю готову пускову установку ОТРК "Грім-2", а також готовий до використання тактичних ракет двигун. Крім того, у 2021 році з'явилась непідтверджена інформація про те, що нібито розпочато вогневі випробування комплексу. Однак досі невідомо, чи була ця інформація правдивою.

Залишається й багато інших запитань:

яким є рівень здатності до бойового використання комплексу станом на 2022 рік,

чи було серійне виробництво ракет до цього комплексу,

якщо було, то скільки їх зробили і чи були вони на території України,

чи вдалося його зберегти під час масованого ракетного обстрілу України 24 лютого.

Коваленко пояснив, що у лютому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, дуже важливою метою для російських окупантів під час масованого ракетного обстрілу було знищення протикорабельного ракетного комплексу "Нептун" українського виробництва. Тоді українські військові зробили практично неможливе, аби зберегти пускові установки "Нептуна", аби потім їх використовувати.

Я не виключаю, що було врятовано і "Грім-2", а за майже пів року повномасштабного вторгнення цей комплекс здобув ще декілька ракет, які може використовувати,

– припустив оглядач.

Він зауважив, що якщо ЗСУ справді використали "Грім-2" для удару по аеродрому, це буде феноменальна історія. Адже мало хто розраховував на те, що "Грім-2" використовуватимуть для захисту України під час повномасштабного вторгнення росії.

Яку зброю могли використати ЗСУ

Однак найбільш ймовірним, на думку Коваленка, могло б бути використання нашими військовими ракет ПКРК "Нептун" М-360. За своїми характеристиками, вони мають можливості для знищення не лише надводних об'єктів, а й сухопутних. Відтак, їх можуть використовуватися як проти кораблів, так і проти об'єктів, що розташовані на поверхні суходолу.

Коваленко припустив, яка українська зброя могла б дістати до Криму: дивіться відео

Вибухи біля Новофедорівки: коротко