Нічна атака Росії на Одесу: військові показали жахливі наслідки ворожого обстрілу

У ніч на 10 червня російські терористи атакували Одесу "Шахедами". Українським захисникам вдалося збити всі ворожі дрони. Однак, уламки одного з БпЛА влучили в багатоповерхівку.

На місці влучання уламків спалахнула пожежа. Також вибуховою хвилею пошкодило декілька багатоквартирних будинків. Українські військові оприлюднили кадри наслідків атаки ворога.

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Щонайменше 3 загиблих та понад 10 поранених

Близько 3 години ночі в ОК "Південь" повідомили, що під час нічної дронової атаки на Одещині Сили ППО знищили всі "Shahed-131/136". Однак, внаслідок повітряного бою, уламки одного з дронів влучили у квартиру багатоповерхівки. Сталося займання. Пожежу площею 50 квадратних метрів оперативно ліквідували.

3 цивільних загинули. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька багатоквартирних будинків навколо. Понад 10 осіб отримали поранення. Остаточна інформація уточнюється,

– зазначили в ОК "Південь".

Зауважимо, що на оприлюднених кадрах видно пошкодження багатоповерхівки. Окрім того, перед будинком утворилася величезна вирва.

Наслідки нічної атаки Росії / Фото ОК "Південь"

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