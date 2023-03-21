В Одесі пролунали звуки вибухів: спрацювала ППО

В Одесі прогриміло декілька вибухів. Попередньо, працює ППО.

О 19:32 в Одеській області оголосили повітряну тривогу. У Monitor повідомили, що спостерігається активність тактичної авіації в акваторії Чорного моря, передає 24 Канал.

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Що відомо про вибухи в Одесі 21 березня

Потім, о 19:33 з'явилася інформація про те, що ракета або фальш-ціль летіла у напрямку Одещини. Через десять хвилин повідомили про роботу ППО.

Станом на 19:59 у Monitor попередили, що на Одещині цілей немає. "Було близько 3 одиниць, частина з них ракети", – зазначають у повідомленні.

За даними Monitor, о 20:02 відбувся запуск БпЛА типу "Шахід" з південного берега Азовського моря.

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За даними місцевого видання "Думская", попередньо відомо, що пуски здійснювалися з двох російських Су-35.

Зліт здійснювався з аеродрому "Бельбек" у Криму.

Тривога тривала до 20:15. Суспільне повідомило, що в одному з районів Одеси відчувається запах диму та гару.

До запуску готові до 16 "Калібрів"

Нагадаємо, що 19 березня очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ворог тримає у Чорному морі 2 ракетоносії з загальним запасом ракет до 16 "Калібрів".

За словами Гуменюк, корабельне угрупування ворога продовжує свої маневри в безпековому районі – там, де вони не можуть бути уражені нашою зброєю. Принаймні, так вони поки що думають.

В ОК "Південь" припускають, що ці "Калібри", скоріше за все, для точкових ударів, адже для масованого обстрілу така кількість "не тягне". Проте варіант з масованим обстрілом також не можна виключати, оскільки ворог підступний й у будь-який момент може збільшити активність та залучити авіацію.

Вона також зауважила, що присутність ракетоносіїв у Чорному морі – це вже висока небезпека. Адже "Калібри" – високоточна зброя, яка може бути спрямована по конкретних координатах. Головна мета ворога – поцілити у критичну та військову інфраструктуру, тому Гуменюк закликала українців триматися подалі від таких об'єктів під час повітряної тривоги.