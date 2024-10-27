Багато дронів-обманок: Братчук повідомив деталі нічної атаки по Півдню

Ввечері 26 жовтня окупанти атакували балістикою Одещину. Ворог запустив "Іскандер-М" з окупованого Криму.

Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, що вночі ворог запустив по регіону велику кількість дронів-камікадзе. Також в Одесі пізно ввечері 26 жовтня сталася масштабна пожежа, яка, імовірно, трапилась на складах в Хаджибейському районі міста.

До теми Ворог запустив по Україні 80 дронів: скільки збили оборонці неба

Летіли транзитом

"Про наслідки балістичної атаки наразі не повідомляється. Сподіваюся, що нічого критичного не трапилося", – повідомив Братчук.

Також вночі в Одеській області лунали сигнали повітряної тривоги. Відбувалась бойова робота засобів протиповітряної оборони, мобільних вогневих груп. Вони збивали "Шахеди", які нібито летіли транзитом через північ регіону.

Проте у нас немає такого поняття "коридор", "транзит". Якщо летить, то треба збивати, щоб воно не вилітало в сусідніх регіонах. На сьогодні, за зведеннями командування Повітряних сил, активно попрацювали наші побратими саме на Одещині,

– пояснив речник Української добровольчої армії "Південь".

Українським силам вдалося збити велику кількість ворожих "Шахедів". Зараз, за його словами, більш конкретно підбиваються підсумки по Одещині. Також велась бойова робота по Миколаївщині: 4 "Шахеди" було ліквідовано.

Південь постійно працює, тому що летить кожного дня, кожної ночі, і бачимо, що ворог зупинятися поки що не збирається,

– наголосив Сергій Братчук.

Росіяни, за його словами, використовують багато дронів-обманок. Це так звані "Гербери", які локаційно виглядають як "Шахеди", а насправді зроблені з фанери та пластика.

Однак по них теж треба проводити відповідну бойову роботу,

– додав він.

Нагадаємо, що 26 жовтня приблизно о 18:44 Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, зокрема, в Одеській області. А вже о 18:46 в Одесі пролунав гучний вибух. За попередніми даними, ворог атакував Одещину балістичною ракетою типу "Іскандер-М". Також о 19:00 у Одесі було чутно повторні вибухи, причиною яких, можливо став російський дрон.