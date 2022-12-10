Через обстріли майже вся Одещина без світла: яка ситуація на Херсонщині

Вночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Окупанти зруйнували одразу кілька об'єктів.

На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об’єктів розпочнеться одразу, як дозволять військові.

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Ситуація з електропостачанням в Одеській області

Ситуація з електропостачанням внаслідок ворожих обстрілів складна як в самій Одесі, так і в області. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в місті відключено від електроенергії всіх споживачів, окрім критичної інфраструктури. По населених пунктах регіону також відбуваються екстрені відключення.

Енергетики ДТЕК Одеські електромережі та НЕК Укренерго об’єднали зусилля та працюють разом 24/7, щоб якомога скоріше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію,

– повідомили в ДТЕК.

Світло зникло й у Херсоні

Вночі та вранці російські окупанти обстрілювали Херсон. Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів у частині Херсона зникла електроенергія.

Через пошкодження ліній електроживлення знову без світла залишилися центр міста, Шуменський мікрорайон та селище Степанівка.

Загалом без електроенергії залишилися 2 549 абонентів. Ремонтні бригади енергетиків вже приступили до відновлювальних робіт.