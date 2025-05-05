Вибухи в Одесі: на місто летів реактивний дрон "Бандероль"

Вранці 5 травня окупанти застосували проти Одеси загадковий дрон, яким останнім часом почали активно тероризувати Україну, зокрема Одеську область. Йдеться про безпілотник "Бандероль".

Про "Бандероль" відомо лише те, що він має реактивний двигун і може розвивати швидкість орієнтовно до 400 – 500 кілометрів за годину. Він небезпечніший за "Шахед", оскільки має 100 – 150 кілограмів термобаричного боєприпасу порівняно із 50 кілограмами в іранського дрона, передає 24 Канал.

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Вибухи в Одесі

Близько 10:17 на Одещині оголосили тривогу. Мер Одеси Геннадій Труханов, а також Повітряні сили повідомили, що у напрямку регіону з акваторії Чорного моря рухається реактивний БпЛА типу "Бандероль".

Десь за 15 хвилин пролунали вибухи в межах Одеського району Одеської області.

Моніторингові канали пишуть, що по реактивному дрону росіян відпрацювала наша ППО.

До слова, у ніч проти 5 травня ворог атакував Сумщину двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23, які запустив з території Курської області. Також окупанти вдарили по Україні понад сотнею дронів типу "Шахед" та БпЛА-імітаторами. Силам ППО вдалося знищити 42 "Шахеди", ще 21 ворожий безпілотник-імітатор – локаційно втрачений.

Внаслідок нічного терору постраждали Сумщина та Донеччина.