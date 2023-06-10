У багатьох областях тривога: у небі над Одещиною тривала бойова робота, на місто падали уламки

Окупанти знову активізувалися, через що у низці областей нашої держави пролунали сигнали повітряної тривоги. Згодом з'явилися перші повідомлення про роботу систем ППО, зокрема на Одещині, та атаку дронів.

У п'ятницю, 9 червня, близько 23:00 на Сході та Півдні пролунали сигнали попередження. Згодом тривогу оголосили ще й на Півночі. Детально читайте у матеріалі 24 Каналу.

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На Одещині – відбій тривоги.Зафіксовано, за неофіційними даними, БпЛА у Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.Ймовірно, одна ракета летить у бік Одеси.Нова партія дронів рухається у бік Запорізької, Херсонської, Миколаївської та, ймовірно, Полтавської областей.

00:59 Місцеві ЗМІ Одеси повідомляють, що загинуло 2 людини під час цієї атаки дронів-камікадзе. Також з'явилось більше кадрів, на яких видно наслідок влучання в багатоповерхівку, ймовірно, уламка БпЛА.



В Одесі уламок дрона впав на житловий будинок / Фото з телеграм-каналів

Разом з тим один з "Шахедів" міг утворити вирву на дитячому майданчику поблизу багатоповерхівки.



Вирва на дитячому майданчику Одеси / Світлина зі ЗМІ

Повітряну тривогу знову оголосили на Одещині. Повідомляють про повітряні цілі, що летять в бік області.Відбої пролунали в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.Моніторингові пабліки припускають , що "Шахеди" присутні лише у повітряному просторі Полтавщини та Дніпропетровщини. В інших областях, очевидно, працюють розвідувальні дрони окупантів.

00:35 У виданні Суспільне опублікували фото будинку в Одесі, що, ймовірно, постраждав внаслідок падіння уламка ворожого БпЛА.



Наслідки падіння уламка дрона в Одесі / Фото Суспільне



Багатоповерхівка, яка постраждала під час атаки / Фото з телеграм-каналів

З'явилася інформація, що безпілотники летять у бік Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської та Полтавської областей.Тривогу оголосили в Кіровоградській та Полтавській області.Анонімні телеграм-канали стверджують , що загрози атаки дронів-камікадзе існує лише для Одещини. По Миколаївщині – відбій, хоча з укриттів виходити не варто. Офіційно про закінчення небезпеки не повідомляли.

00:04 В ОК "Південь" констатували, що в небі над Одещиною та Миколаївщиною іде бойова робота. Повітряні сили збивають російські дрони іранського виробництва.

Ворог атакує ударними дронами типу Shahed-136/131. Внаслідок повітряного бою можливе падіння уламків, займання будівель та інших об'єктів,

– йдеться в джерелі.

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук закликав зберігати спокій та не знімати роботу ППО.Моніторингові групи повідомили близько, що цілі групи ворожих безпілотників типу "Шахед" рухаються у бік Миколаївської, Запорізької, Чернігівської, Одеської та Дніпропетровської областей.

23:50 Тривога була оголошена в таких областях:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Херсонська;

Миколаївська;

Одеська.



Повітряна тривога в Україні у ніч на 10 червня / Карта alerts.in.ua

Росія – терористична держава

Ворог робить усе, аби демотивувати, втомити та просто-таки знищити нас, тому в жодному разі не варто нехтувати безпекою під час повітряних тривог. Лише за травень цього, 2023 року Росія атакувала Київ та область повітряними цілями 17 разів.

До теми Росія 17 разів атакувала Київ у травні: чим окупанти били по столиці та як змінилася тактика

Окупанти навіть обстрілювати цивільне населення під час евакуації людей зі затоплених районів Херсонщини та Миколаївщини. Як відомо, цілі райони цих регіонів пішли під воду після підриву Каховської ГЕС.