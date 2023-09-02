Все йде за планом: після "бавовни" на складі боєприпасів у Криму загадково зникли 10 строковиків

Росіяни не можуть знайти 10 своїх строковиків після того, як до складу боєприпасів у Криму завітала "бавовна". Окупаційна адміністрація до цього запевняла любителів "русского міра" про нібито відсутність постраждалих.

У Красногвардійському районі Криму 22 липня сталася "бавовна". Вибухи пролунали на території складу боєприпасів біля селища Октябрське.

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Що кажуть росіяни

Нагадаємо, що незабаром після вибухів гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що руйнувань та постраждалих начебто немає. Він також заявив, що на складі боєприпасів сталася детонація внаслідок атаки БпЛА. Крім цього колаборант, якого російські загарбники призначили "головою" Криму, оголосив евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів.

На початку вересня стало відомо, що слова Аксьонова є неправдою. Адже родичі 10 російських строковиків почали їх шукати через ворожі соцмережі. Мати одного зі зниклих солдатів армії країни-агресорки заявила, що навіть відвідувала місце вибуху, однак жодної інформації не отримала.

Окупанти відмовилися офіційно коментувати ймовірну смерть солдатів. Родичам запропонували здати ДНК-тест та почекати 3 – 6 місяців. Опозиційні російські видання припускають, що кількість зниклих безвісти строковиків може сягати 18 осіб, згідно з кількістю заявок. Також ці ЗМІ пишуть, що жителів, які зафільмували наслідки "бавовни" 22 липня, російські загарбники пізніше змусили публічно просити вибачення.

Росіяни шукають зниклих безвісти у Криму строковиків / Скриншоти з соцмереж



Як відреагували в Україні

Український військовослужбовець та блогер Анатолій Штефан, також відомий як "Штірліц", поділився цікавими кадрами у соцмережах. Також він прокоментував інформацію про зниклих російських військових.

22 липня в тимчасово окупованому Криму в результаті феєрверка зникли 10 орченят,

– написав він.

Полковник ЗСУ саркастично зауважив, що у гауляйтера Сергія Аксьонова "все під контролем".

Нагадаємо, що в інтернеті з'явилися кадри з місця подій. На відео можна побачити потужний стовп диму та почути, як гучно детонують боєприпаси.

Швидше, швидше, швидше! Швидше, пацани,

– каже оператор услід автівкам російських окупантів.

Наслідки "бавовни" у Криму: відео з соцмереж



Що кажуть відомі люди про вибухи у Криму