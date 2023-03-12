Знищено склад із боєкомплектом: українські захисники влаштували "бавовну" в Олешках
Росіяни продовжують зазнавати втрат у війні проти України. Зокрема на тимчасово окупованій частині Херсонщини, з якої вони обстрілюють деокуповану частину регіону.
Так, нашим військовим вдалося підвезти свіжу "бавовну" до Олешок на Херсонщині. Про це розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час телемарафону, передає 24 Канал.
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ЗСУ завдають точкових ударів
За словами Наталії Гуменюк, наші військові продовжують завдавати точкових ударів по ворогу. Зокрема, по їхньому розташуванню. Один з таких ударів приніс чимало результатів. Так, вдалося знищити склад з боєприпасами в Олешках.
Знищено склад боєкомплекту в районі Олешок. Але ворог продовжує разом з нашою роботою обстрілювати населені пункти лівобережжя для того, щоб залякати людей, які чинять рух опору, що підтримує Україну,
– підкреслила Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" зауважила, що росіяни обстрілюють не лише звільнені території. Вони також поливають вогнем лівобережжя регіону.
Окупанти обстріляли Очаків
- У ніч проти 12 березня російські військові обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. Били по ньому з Кінбурнської коси.
- Речниця ОК "Південь" пояснила, чому дуже складно завдавати удар у відповідь по ворогові. Передовсім це пов'язано зі стратегією, яку він використовує на постійній основі.
- З одного боку ускладнює процес географічна особливість самої коси. З іншого боку – люди, які там усе ще залишаються. Ба більше, окупанти посеред них розташовують свої установки та облаштовують бойові позиції.
- Усе це ускладнює як звільнення Кінбурнської коси, так і удари у відповідь на регулярні обстріли звідти. Окупанти чудово розуміють, що ЗСУ не битимуть по цивільному населенню, тож активно цим користуються.
- Слід також розуміти, що Кінбурнська коса – півострів. І вона сполучена з усе ще тимчасово окупованим лівобережжям Херсонщини. Звідти росіяни і стягують ресурси, і мають куди втікати у випадку загрози.
- Гуменюк зауважила, що росіяни час до часу перебазовують свої установки на Кінбурнську косу. Здійснюють обстріли, після чого відводять її у безпечніші місця.