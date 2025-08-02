У російській Пензі вночі 2 серпня невідомі дрони атакували місцеві підприємства "Електроприбор" та "Радіозавод". Ці заводи є важливими для військово-промислового комплексу ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та телеграм-канал "КіберБорошно".

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Чим займаються підприємства "Електроприбор" та "Радіозавод"?

Андрій Коваленко розповів, що "Радіозавод" у Пензі виробляє системи зв'язку для армії Росії, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабними машинами та засобами ППО.

Частина продукції – це захищені цифрові канали та бойові системи управління,

– пояснив керівник ЦПД.

Щодо "Електроприбора" Коваленко зазначив, що це – одне з ключових підприємств Росії у сфері криптозахисту, воно виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур.

"Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури", – сказав лейтенант.

У телеграм-каналі "КіберБорошно" додали, що підприємство "Електроприбор" також виробляє:

Системи керування вогнем для танків і БТРів (зокрема – модернізованих Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3);

Оптико-електронні та електромеханічні вузли для прицілів, стабілізаторів зброї, систем наведення;

Цифрові блоки управління, в тому числі з мікроконтролерами та ПЛІС;

Системи стабілізації та навігації (в тому числі інерціальні блоки на гіроскопах і акселерометрах);

Системи керування приводами та серводвигунами, які забезпечують точне наведення озброєння.

До слова, окрім Пензи у Росії вибухи лунали також і в Рязані та Новокуйбишевську. За попередніми даними, там під атаку потрапили нафтопереробний завод та нафтобази.