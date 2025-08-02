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24 Канал Новини світу Що виробляють "Електроприбор" та "Радіозавод", які атакували дрони у Пензі
2 серпня, 11:11
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Що виробляють "Електроприбор" та "Радіозавод", які атакували дрони у Пензі

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Пензі дрони атакували підприємства "Електроприбор" та "Радіозавод", які виробляють важливу продукцію для військово-промислового комплексу Росії.
  • "Радіозавод" виготовляє системи зв'язку для армії, а "Електроприбор" спеціалізується на криптозахисті та виготовляє шифратори, модеми, комутатори та інші системи для військових структур.

У російській Пензі вночі 2 серпня невідомі дрони атакували місцеві підприємства "Електроприбор" та "Радіозавод". Ці заводи є важливими для військово-промислового комплексу ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та телеграм-канал "КіберБорошно".

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Чим займаються підприємства "Електроприбор" та "Радіозавод"?

Андрій Коваленко розповів, що "Радіозавод" у Пензі виробляє системи зв'язку для армії Росії, включно з комплектами для бронетехніки, командно-штабними машинами та засобами ППО. 

Частина продукції – це захищені цифрові канали та бойові системи управління, 
– пояснив керівник ЦПД.

Щодо "Електроприбора" Коваленко зазначив, що це – одне з ключових підприємств Росії у сфері криптозахисту, воно виробляє шифратори, захищені модеми, комутатори для військових і розвідувальних структур. 

"Продукція йде у ВКС, ГРУ, ФСБ, космічну програму та інші критичні контури", – сказав лейтенант. 

У телеграм-каналі "КіберБорошно" додали, що підприємство "Електроприбор" також виробляє:

  • Системи керування вогнем для танків і БТРів (зокрема – модернізованих Т-72, Т-80, Т-90, БМП-3);
  • Оптико-електронні та електромеханічні вузли для прицілів, стабілізаторів зброї, систем наведення;
  • Цифрові блоки управління, в тому числі з мікроконтролерами та ПЛІС;
  • Системи стабілізації та навігації (в тому числі інерціальні блоки на гіроскопах і акселерометрах);
  • Системи керування приводами та серводвигунами, які забезпечують точне наведення озброєння.

До слова, окрім Пензи у Росії вибухи лунали також і в Рязані та Новокуйбишевську. За попередніми даними, там під атаку потрапили нафтопереробний завод та нафтобази.