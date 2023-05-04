Вибухи під час тривоги у Києві: влада розповіла деталі

У Києві ввечері 4 травня під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів. Над столицею України зафіксували безпілотник.

Начальник КМВА Сергій Попко розповів, що під час останньої повітряної тривоги над Києвом був зафіксований безпілотний літальний апарат. Силами і засобами протиповітряної оборони об'єкт був збитий.

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Сили ППО збили безпілотник

Начальник КМВА розповів, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА у Солом'янському районі столиці в нежитловому приміщенні виникла пожежа.

Представники ДСНС працюють на місці. Наслідки уточнюються.

У Повітряних силах у коментарі "Українській правді" уточнили, що протиповітряна оборона працювала по БпЛА. Повідомляється, що безпілотник у підсумку було знищено силами мобільних вогневих.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак о 20:20 повідомив, що було збито ворожий безпілотник.

Наразі інформації про те, який тип безпілотника був збитий над Києвом, – немає.

Що ще відомо про вибухи в Києві

У Києві та Київській області ввечері 4 травня оголосили повітряну тривогу. Починаючи приблизно з 20:13 у Києві було чути численні вибухи та постріли в небі.

Після цього Київська міська військова адміністрація повідомила, що працює ППО. Також у місті було чутно звук мотора невідомого літального апарату. Вже о 20:33 в Києві та області оголосили відбій тривоги.

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