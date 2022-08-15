Мінус заступники пригожина та 100 вагнерівців-керівників, – Гайдай про вибухи у Попасній

В окупованій Попасній ввечері 14 серпня було дуже "гучно". Чергова порція "бавовни" під'їхала на базу ПВК "Вагнер".

Деталі про вибухи в Попасній розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Це відбулося в ефірі національного телемарафону.

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Поки що деталі не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що понад 100 вагнерівців з керівного складу загинули, то це для нас вже не буде новиною,

– потішив Гайдай.

Водночас "кухаря" владіміра путіна євгєнія прігножина там, швидше за все, не було. Але під удар потрапили його заступники.

Що відомо про "бавовну" у Попасній

Журналіст та блогер Денис Казанський повідомляв, що з-під завалів російської бази виносять поранених та вбитих вагнерівців. До речі, їх окупанти набирали у в'язницях.

Цікаво, що розсекретив розташування бази російський "воєнкор", який викликав у мережу світлину з підписом про те, що вагнерівці зустріли його як рідного.

російські ЗМІ одразу після вибухів повідомили, що засновник ПВК "Вагнер" не виходить на зв'язок, а кілька днів перед тим він був у Попасній.

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Втрати росіян на війні проти України

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

43 750 військових;

1 827 танків;

4 141 бойову броньовану машину;

985 артилерійських систем;

261 реактивну систему залпового вогню;

136 засобів ППО;

233 літаки;

195 гелікоптерів;

787 безпілотників оперативно-тактичного рівня;

187 крилатих ракет;

15 кораблів та катерів;

3 044 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

92 одиниці спеціальної техніки.

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