В окупованому Донецьку вкотре вибухи та пожежа – могло прилетіти у військовий об'єкт
Жителів одного з районів окупованого Донецька 25 липня вкотре розбудили вибухи. Згодом вже в іншій частині міста почалася пожежа на важливому об'єкті.
Одразу кілька телеграм-каналів підтвердили, що атаковано важливі для російської армії точки. Також оприлюднили відео пожежі. Нещодавно схожа ситуація була в окупованій Голівці, де чули серію вибухів.
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Ймовірно, вдарили по нафтобазі в Донецьку
На всіх опублікованих відео видно, що в Будьонівському районі Донецька справді дуже масштабна пожежа. Вихор вогню виривається на десятки метрів вгору.
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Жителі міста повідомляють, що палає нафтобаза. Проте цю інформацію станом на 3 годину ночі не підтверджувала ні окупаційна "влада", ні наша військова розвідка.
Загорілася нафтобаза в Донецьку: дивіться відео
На одному із записів автор говорив, що раніше в об'єкт, який горить, вже завдавали удару ЗСУ. Пожежу вже почали гасити, проте це безрезультатно.
Вогонь охоплює дедалі більшу площу нафтобази в Донецьку: дивіться відео
Також цієї ночі повідомляли про "прильоти" у Пролетарському районі окупованого міста. Місцеві жителі писали в мережі, що там завдали прицільного удару по точці базування російських військ.Зверніть увагу! Склади та військові інфраструктурні об'єкти на окупованих територіях почали траплятися частіше, коли в Україну надійшли американські системи HIMARS. Зокрема, за допомогою цих бойових машин ЗСУ знищили 50 складів боєприпасів росіян за кілька тижнів. Експерти вважають, що це суттєво впливає на ситуацію на фронті, бо навіть зменшилася кількість ворожих обстрілів.
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