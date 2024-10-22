Вибухи пролунали на Дніпропетровщині: в області багато "Шахедів"
Ворожа атака по Україні "Шахедами" триває. Тепер під ударом опинилися Дніпропетровщина – приблизно о 2 ночі там пролунали вибухи.
Про вибухи на Дніпропетровщині повідомили моніторрингові ресурси та місцеві телеграм-канали. Наразі офіційної інформації щодо ударів немає, передає 24 Канал.
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За даним моніторингового ресурсу "єРадар", зараз на Дніпропетровщині щонайменше 10 вородих дронів-камікадзе. Monitor додає, що зараз БпЛА рухаються в напрямку Дніпра зі сходу.
Вибухи на Дніпропетровщині пролунали приблизно о 2 годині ночі. За 20 хвилин повідомили про серію повторних вибухів. Попередньо, працювала ППО.
Також моніторингові ресурси повідомляли про пуски у бік області щонайменше однієї крилатої ракети. Згодом та припинила існування.