Вибухи пролунали на Дніпропетровщині: в області багато "Шахедів"

Ворожа атака по Україні "Шахедами" триває. Тепер під ударом опинилися Дніпропетровщина – приблизно о 2 ночі там пролунали вибухи.

Про вибухи на Дніпропетровщині повідомили моніторрингові ресурси та місцеві телеграм-канали. Наразі офіційної інформації щодо ударів немає, передає 24 Канал.

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За даним моніторингового ресурсу "єРадар", зараз на Дніпропетровщині щонайменше 10 вородих дронів-камікадзе. Monitor додає, що зараз БпЛА рухаються в напрямку Дніпра зі сходу.

Вибухи на Дніпропетровщині пролунали приблизно о 2 годині ночі. За 20 хвилин повідомили про серію повторних вибухів. Попередньо, працювала ППО.

Також моніторингові ресурси повідомляли про пуски у бік області щонайменше однієї крилатої ракети. Згодом та припинила існування.