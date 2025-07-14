Вибухи пролунали у Кривому Розі: місто атакували "Шахеди"

Увечері понеділка, 14 липня, Росія запустила по Україні ударні безпілотники. Зокрема, близько 23:40 вибухи пролунали в Кривому Розі.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на місцеві ЗМІ. Повітряну тривогу в Дніпропетровській області оголосили о 19:41.

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Що відомо про атаку?

Про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА для Кривого Рогу Повітряні сили ЗСУ попередили о 23:26. Напередодні, о 22:15 БпЛА перебували на сході Дніпропетровської області, рухаючись з південно-західним курсом.

Ймовірно, в регіоні працювали сили ППО.

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Нагадаємо, під атакою ввечері 14 липня також опинилася Харківська область. Низка вибухів прогриміла в Чугуєві, відомо про щонайменше 5 ударів по місту. Спалахнула пожежа, однак інформація про постраждалих в ОВА не надходила.