Вибухи пролунали у Сумах: вже відомо про смертельні наслідки

У Сумах було чутно кілька вибухів. В області триває повітряна тривога.

Повітряні сили повідомили про загрозу "Шахедів". Суспільне, як зауважив 24 Канал, написало про вибухи.

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Вибухи на Сумщині 22 листопада: що відомо

Російські окупанти пізньої ночі 22 листопада після певної паузи все ж запустили свої ударні дрони по українських містах. У Сумській області оголосили повітряну тривогу о 01:10.

Моніторингові спільноти повідомляли про кілька десятків дронів у цьому регіоні, частина з них могли бути "Шахедами". А за кілька хвилин після 5 ранку ЗМІ написали, що у Сумах було чутно кілька вибухів.

Водночас у Повітряних силах пишуть, що групи ударних дронів ворога заходять у Київську область. Тобто загроза триває для кількох українських регіонів.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги!

Близько 05:40 стало відомо, що у Сумах є жертви. Виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар повідомив у соціальних мережах, що в Сумах загинула людина через російський удар. ДСНС і швидка допомога працюють на місці трагедії. Згодом представник влади додав, що на місці, де пролунав другий вибух у Сумах, також загинула людина.

Водночас у Сумській ОВА наразі не повідомляли про загиблих. Там підтвердили, що ворог дійсно завдав удару по житловому мікрорайону обласного центру, застосувавши БпЛА типу "Шахед". Наразі відомом про постраждалих.

Людям надається необхідна допомога, проводяться аварійно-рятувальні роботи. Наслідки атаки росіян уточнюються,

– наголосили в ОВА.

Так, окупанти продовжують коїти страшні злочини проти українців. Тільки унаслідок російського удару по Сумах 17 листопада загинули 12 людей, і 2 дітей серед них – 9-річний хлопчик і 14-річна дівчинка.