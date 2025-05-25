Під час комбінованої повітряної атаки вибухи пролунали у Сумах. Повітряна тривога в цей час триває в усій Україні.

Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Дивіться також У повітряний простір України заходять перші "Калібри"

Вибухи в Сумах 25 травня: що відомо

Під час повітряної тривоги в усій Україні у багатьох містах лунали вибухи. Серед них і Суми.

Російська армія застосувала багато дронів-камікадзе та запустила крилаті ракети.

О 02:32 місцеві жителі Сум та області повідомили у соціальних мережах про вибухи.

Найімовірніше, причиною були дрони-камікадзе, а проте інші загрози також актуальні.

Також вибухи чули в Миколаєві, Одесі, Києві, Харкові, Чернігові та інших містах.

Загроза ворожих ударів триває, подбайте про безпеку!

Зауважте, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу від БпЛА для різних областей читайте в нашому телеграмі.