Вибухи пролунали у Сумах
- У Сумах пролунали вибухи під час комбінованої повітряної атаки, коли по всій Україні тривала повітряна тривога.
- Російська армія застосувала дрони-камікадзе та крилаті ракети, вибухи чули також в інших містах.
Під час комбінованої повітряної атаки вибухи пролунали у Сумах. Повітряна тривога в цей час триває в усій Україні.
Про це повідомило Суспільне. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
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Вибухи в Сумах 25 травня: що відомо
Під час повітряної тривоги в усій Україні у багатьох містах лунали вибухи. Серед них і Суми.
Російська армія застосувала багато дронів-камікадзе та запустила крилаті ракети.
О 02:32 місцеві жителі Сум та області повідомили у соціальних мережах про вибухи.
Найімовірніше, причиною були дрони-камікадзе, а проте інші загрози також актуальні.
Також вибухи чули в Миколаєві, Одесі, Києві, Харкові, Чернігові та інших містах.
Загроза ворожих ударів триває, подбайте про безпеку!
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