Вибухи пролунали на Запоріжжі та Дніпропетровщині: у низці областей – повітряна тривога
Росія не залишає українські міста у спокої та продовжує завдавати ударів. Зокрема, 14 листопада стало відомо про вибухи у двох областях.
Місцеві телеграм-канали повідомили про вибухи у Запорізькій та Дніпропетровській області. У низці областей на Сході оголошено повітряну тривогу.
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Активна авіація
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Сході та Півдні активна ворожа тактична авіація. Отже, є загроза використанні відповідного озброєння. Пізніше там також попередили, що ракета зайшла у повітряний простір Дніпропетровської області. Станом на 14:30 моніторингові канали повідомили, що ціль "припинила своє існування".
Водночас місцеві пабліки писали, що перший вибух в області пролунав до оголошення повітряної тривоги.
На Запоріжжі повідомили про загрозу використання балістичного озброєння. Майже одразу після попередження з'явилась неофіційна інформація про вибух, який можна було почути у декількох районах міста.
Повідомлення про відбій не було, тож не потрібно нехтувати безпекою та краще перебувати в укриттях. Звичайна обережність може зберегти життя.
Росія завдає ударів по Україні
- Вночі 14 листопада російські військові вкотре атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Відпрацювала протиповітряна оборона. Загалом агресор запустив 9 дронів-камікадзе, а також дві ракети.
- З району Джанкою нашу державу атакували балістичною ракетою "Іскандер-М". Керовану авіаційну Х-35 – з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області.
- У результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України, знищено 7 ударних БпЛА.