Рівненську область атакують "Шахеди"

В ніч проти 9 червня росіяни застосували по Рівненській області "Шахеди". По ворожих цілях працює ППО.

Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві спільноти та міського голову Рівного Олександра Третяка.

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Що відомо про вибухи на Рівненщині

У Рівенській області з'явилася небезпека через атаку дронами-камікадзе. Росія застосовує "Шахеди" по багатьох областях. Протиповітряна оборона відбиває атаку дронів.

Міський голова Рівного о 00:09 повідомив, що на громаду рухаються російські БпЛА та закликав людей перейти до укриття. О 00:26 БпЛА досягли міста Дубно.

Місцева вдала поки що не повідомляє, чи є наслідки атаки. Росія продовжує тероризувати цивільне населення України в різних областях.

Які області були під атакою дронів

Увечері 8 червня Росія атакувала Київську область Самар на Дніропетровщині, Запоріжжя та Суми. Відомо, що 23-річний чоловік постраждав у Запоріжжі, він перебуває в лікарні. Повітряні Сили ЗСУ досі фіксують рух дронів з різних регіонів Росії та тимчасово окупованого Криму.