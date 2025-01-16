"Ох***ть, я аж вскочила": пороховий завод у Тамбовській області атакують дрони

У ніч проти 16 січня росіяни повідомляли про атаку на Тамбовську область. "Добрі дрони" могли летіти на пороховий завод. 24 Канал зібрав деталі.

Увечері 15 січня було уражено нафтобазу у Воронезькій області. Росіяни зафільмували наслідки, а ще нарешті сказали, що летіли самі дрони – а не їхні "уламки".

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Що відомо про вибухи у Тамбовській області

Атака почалася опівночі за київським часом. О другій ночі ще були повідомлення про проліт БпЛА.

У місті Котовськ пролунала низка вибухів – від 4 до 8. Ворожі пабліки твердили, що це спрацювала система ППО.

За попередніми даними, БпЛА рухалися у бік порохового заводу у селі Кузьмино-Гать,

– повідомили вони.

Там теж лунали вибухи. Це приблизно за 400 кілометрів від України.

Село Кузьміно-Гать розташоване на південь від Тамбова: показуємо його на карті

Реакція росіян на вибухи

Росіяни традиційно цікавляться, що ж куди полетіло. Й активно коментують усе на відео.

Мешканка Тамбова з'ясовує, куди полетів дрон: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Громадяни держави-агресора відкривають для себе нові грані досвіду. Наприклад, що безпілотники летять гучно.

Я аж вскочила,

– каже росіянка.

І додає: звук справді схожий на мопед. Утім, вона стоїть біля вікна і видивляється нові БпЛА.

Інша пара теж стоїть біля вікна. Жінка просить чоловіка закрити вікно, бо їй страшно. Але він радісно рахує: "Мінус один, мінус два".

Чоловік тішиться вибухам, а жінка боїться їх: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Експерти констатують, що російська влада неспроможна захистити свої заводи від дронів. Кремль переклав цей обов'язок на місцеву владу та бізнес, а сам стягнув усе на фронт.