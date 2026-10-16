Затримки понад 7 годин: під час атаки дронів Росія обмежувала роботу 22 аеропортів

У ніч на 16 жовтня Росія була під атакою "добрих" дронів. На цей час їй довелося обмежити роботу понад 20 аеропортів.

Про це пишуть росЗМІ.

Що відомо про атаку на Росію

Під час атаки дронів, яка тривала з вечора 15 жовтня, Росія обмежила роботу 22 аеропортів. Обмеження були, зокрема, в Москві, Петербурзі, Казані та Самарі.

У столичних аеропортах обмеження діяли понад 5 годин, а в Домодєдово – понад 7 годин.

Ситуація у російському аеропорту: дивіться відео

Тим часом московський мер заявив, що за ніч їхня "певео" начебто збила 79 дронів, які летіли на місто.

Увага, нецензурна лексика! Московську область масовано атакували БпЛА: дивіться відео

Нагадаємо, що у мережі показали супутникові знімки дата-центру "Яндекса" у Сасовому. Ударом БпЛА там пошкоджено третину будівлі.

Також є й супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", де було знищено 6 бомбардувальників. На кадрах видно, що добряче прилетіло по місцю стоянки літаків. На території об'єкта фіксували вибухи та пожежу.