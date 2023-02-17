У Росії заявили про на атаку на Брянський аеропорт: начебто збили безпілотник

У Росії 17 лютого поскаржилися на "атаку безпілотника" на аеропорт у Брянську. Окупанти повідомили, що російська ППО нібито збила над містом "український" БпЛА.

Інцидент трапився в обід 17 лютого. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Подробиці інциденту

Вибухи місцеві жителі почули близько 13:00. Згодом телеграм-канали опублікували фото білої смуги в небі над Брянськом, яка спостерігається зазвичай після роботи ППО.

Пропагандистські медіа повідомляють, що попередня атака на цей аеропорт трапилась 10 лютого близько 9:30. Тоді росЗМІ прозвітували про "кілька збитих дронів", які летіли на малій висоті, проте не вказали точну кількість.

Російські пропагандистські канали почали одразу вихваляти російську ППО, що вона "своєчасно" збила над містом ворожі цілі. Однак від українського кордону до Брянського аеропорту близько 115 кілометрів. Тож до швидкості реакції російської "могутньої ППО" залишаються питання.

Остання "бавовна" у Росії