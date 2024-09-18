Росіяни бідкаються на атаку дронами: у кількох регіонах лунали вибухи

У чотирьох регіонах Росії заявили про атаку БпЛА в ніч проти 18 вересня. Традиційно росіяни позливали в мережу роботу їхньої ППО.

За даними російських телеграм-каналів, 4 регіони країни-агресорки нібито атакували понад 20 дронів-камікадзе. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку БпЛА на Росію 18 вересня

Загалом вибухи лунали у Смоленській, Брянській, Тульській та Орловській областях.

Зокрема у мережі з'явилося відео зі Смоленської області. Місцевий губернатор Анохін стверджує, що в містах Єльня та Рославль сили "ПеВеО" буцімто збили 7 безпілотних літальних апаратів.

За його словами, постраждалих та руйнувань нібито немає. Водночас місцеві жителі все ж доволі перелякані.

Кадри зі Смоленської області: дивіться відео

Натомість у Брянській області заявили про збиття аж 14 безпілотників. Губернатор регіону написав, що руйнувань там також буцімто немає. За його словами, на місцях працюють оперативні та екстрені служби.

На додачу, за повідомленнями окупантів, по одному безпілотнику нібито знищили над Тульською та Орловською областями.

Загалом росіяни повідомили про збиття як мінімум 23 безпілотників. В атаці традиційно звинуватили ЗСУ.

Однак зауважимо, що зазвичай російська влада визнає влучання лише тоді, коли це вже неможливо приховувати. Тож очікуємо на інформацію від українських спецслужб або інших джерел, яким можна довіряти.

Зазначимо, що минулої ночі вибухи лунали у районі аеродрому "Енгельс", звідки злітають російські бомбардувальники Ту-95. Про наслідки "бавовни" наразі невідомо. Однак кадри, оприлюднені у мережі, свідчать, що там була пожежа.