Зберігали цінну зброю: чому так важливо було знищити склад в Торопці

Україна завдала надзвичайно ефективного удару по арсеналу окупантів у Торопці. Вже була інформація, що там Росія зберігала цінну для себе зброю.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що вибухи в Торопці спричинили роздратування в російських пропагандистів. Там не розуміють, як вдалося знищити такий сучасний арсенал.

До теми Детонація, знищені склади й масштабні пожежі: усе про нічну атаку дронів у Росії 18 вересня

Що там зберігали окупанти

Як наголосив Тизенгаузен, будівництво цього арсеналу закінчилося у 2018 році. Внаслідок вибухів там було знищене і містечко для військових, і різні підземні приміщення тощо.

Зараз одні кажуть, що певно сильно розікрали там все, тому стався вибух. Адже бетонні армовані стіни мали б витримати безпілотники. Інші ж гадають, що це були не безпілотники, а Україна використала серйознішу зброю. Але після таких вибухів нічого вже й не доведеш,

– сказав Тизенгаузен.

Відомо, що це був арсенал головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Там мали б зберігати саме ракети. Вже була інформація, що там розміщували північнокорейські ракети, "Іскандери". Говорили навіть і про кілька десятків одиниць "Кинджалів".

Чим ближче такий арсенал до лінії фронту, тим більше він заповнений. В глибині на Півночі окупанти можуть зберігати свої ракети. Але зараз великі запаси зробити їм складно. Бо вони фактично з конвеєра йдуть на обстріл України. Для них цей арсенал був важливим. Думаю, що успіх буде закріплений далі. І його будуть розвивати,

– сказав Тизенгаузен.

Зверніть увагу! Вибухи на арсеналі були настільки потужними, що там зафіксували землетрус магнітудою 2,8 бала.