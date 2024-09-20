"Не ракети і не ППО": що детонувало після масштабної атаки на Тверську область

Україна потужно вдарила по складу з боєприпасами у Торопці Тверської області. Достеменно невідомо, що там зберігали. Але є певні припущення.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, зауваживши, що удар по складу з боєприпасами в Торопці виявився надзвичайно успішним. Там були дійсно серйозні вибухи.

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Що могли зберігати на цих складах

Як наголосив Нарожний, тут можна лише припускати. Точну інформацію, ймовірно, знає лише Головне управління розвідки. Найімовірніше, там була величезна кількість артилерійських боєприпасів.

Можна сказати, що там не було ракет та систем ППО. З високою ймовірністю це могли бути артилерійські боєприпаси. Хоча, можливо, там також були балістичні ракети,

– сказав Нарожний.

Якщо на цьому складі зберігали іранські ракети, то в окупантів можуть бути певні проблеми. На його думку, Іран роками працюватиме, аби виробити 200-300 далекобійних ракет, які можуть бути втрачені. Але в будь-якому випадку Росія явно там втратила десятки тисяч тонн артилерійських снарядів.

Зверніть увагу! Джерела 24 Каналу розповіли, що в Торопці вдалося знищити великий склад головного ракетно-артилерійського управління міноборони Росії. Там зберігали ракети до ОТРК "Іскандер", до тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.