Уночі та вранці 2 серпня Росія опинилася під масованою атакою дронів. Вибухи лунали також і на окупованих територіях. Попередньо, під ударом перебували нафтопереробні заводи.

Так, за 20 кілометрів від Самари яскраво палав тамтешній НПЗ. Місцеві жителі поділилися кадрами пожежі. Вони не приховували захвату від української "бавовни", передає 24 Канал.

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Що відомо про атаку дронів на Приморсько-Ахтарськ?

За даними міноборони Росії, над Краснодарським краєм було збито 31 дрон.

О третій ночі моніторингові канали повідомляли про рух безпілотників у напрямку Приморсько-Ахтарська. Місцеві жителі в соцмережах розповіли про звуки вибухів і стрілянини. Тим часом супутники NASA зафіксували займання в районі однойменного військового аеродрому, розташовного на північно-східній околиці міста.

Пожежа на аеродромі "Приморсько-Ахтарськ" / Фото соцмережі

Саме звідси окупанти щоночі запускають "Шахеди" на Україну. На аеродромі дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії 4-ї гвардійської армії ВПС і ППО. На озброєнні полку перебувають штурмовики Су-25, Су-25УБ і Су-25СМ3.

Також "Приморсько-Ахтарськ" використовують для обслуговування авіації, яка бере участь в атаках на Запорізькому та Херсонському напрямках.

До слова, загалом над Росією та окупованими територіями 2 серпня уночі знешкодили 112 безпілотників.