Не тільки Енгельс: вночі на Росію летіли понад 100 дронів – які регіони були під атакою
- Російське міноборони повідомило про збиття 132 дронів над різними регіонами вночі 20 березня, найбільше – в Саратовській і Воронезькій областях.
- У Саратовській області могли постраждати нафтові об'єкти, а в аеропортах регіону вводили обмеження на рух літаків.
Уночі 20 березня на Росії знову було неспокійно. Місцева ППО буцімто знищила в небі 132 "українських" безпілотники.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ, що цитують міноборони держави-агресора.
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Які наслідки нічної атаки
Російське міноборони вже відзвітувало про 54 збитих дронів над Саратовською, 40 – над Воронезькою, 22 – над Бєлгородською, 9 – над Ростовською, по 3 – над Курською областю та окупованим Кримом, а також 1 – над Липецькою областю.
У Саратовській області могли постраждати нафтові об'єкти ворога в Саратові та Енгельсі. У містах звучала сирена, місцеві жителі писали про звуки вибухів.
Саратов і Енгельс сьогодні вночі зазнали масованої атаки БпЛА,
– бідкається губернатор Роман Бусаргін.
В аеропортах Самари й Саратова вводили тимчасові обмеження на рух повітряних суден, а енгельські школярі сьогодні вчитимуться в дистанційному режимі.
До слова, в мережі з'явилися фото диму у мікрорайоні "3-тє льотне містечко" поблизу військового аеродрому "Енгельс-2". Саме звідти злітають російські літаки, щоб завдавати ракетних ударів по території України.
У Воронезькій області ППО відпрацьовувала у 3 районах і 2 міських округах, включно з Воронежем. За словами губернатора Алєксандра Гусєва, обійшлося без постраждалих і руйнувань.
Нагадаємо, раніше Кремль укотре звинуватив Україну в порушенні взаємної паузи в ударах по енергетиці. За словами Дмітрія Пєскова, "відсутність її договороздатності" очевидна. Однак Володимир Зеленський заявляв – в разі порушення Росією домовленостей, Україна відповідатиме.