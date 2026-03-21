Звідти злітають Ту-95: полковник запасу розібрав ефектну атаку по аеродрому "Енгельс-2"
- Сили оборони України атакували аеродром "Енгельс-2" та об'єкти в Саратові, що дозволило проломити коридор в російській ППО.
- Внаслідок атаки пошкоджено технічне обладнання і літаки на аеродромі "Енгельс-2", а також здійснено удар по нафтопереробному заводу та базі "Кристалл".
Вночі 21 березня Сили оборони України вдарили по об’єктах у Саратові та Енгельсі. Вдалося проломити коридор у російській ППО.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що було правильно поставлене завдання, а операція – досить успішна. Зокрема, був атакований аеродром "Енгельс-2".
"Там розміщений аеродром "Енгельс-2", з якого стартують Ту-95, Ту-160, нас обстрілюють Х-101 та Х-555. Там розміщена тактична авіація, яку росіяни перекинули з Воронезького та Борисоглібського аеродрому за 600 кілометрів. Але вони встигають дійти, виконати бойове завдання і по нашій території з Енгельса", – сказав він.
Які наслідки атаки?
Роман Світан розповів, що на аеродромі "Енгельс-2" пошкоджене технічне обладання. Є ураження літаків. Була спроба зупинити нафтопереробний завод у Саратові.
Цьому заводу майже 100 років. Але він переробляє не один мільйон тонн нафти, виробляє велику кількість палива. Це законна військова ціль,
– підкреслив військовий експерт.
Є база "Кристалл", яка використовується аеродромом "Енгельс" як склад паливно-мастильних матеріалів. Туди також був завданий удар.
Вибухи у Росії 21 березня: що відомо?
У ніч на 21 березня російські об'єкти зазнали масованих повітряних ударів. Безпілотники атакували різні регіони Росії. За даними ворожого міноборони, нібито було знищено 283 дрони в 15 регіонах.
Зокрема, над Саратовом та Енгельсом активно працювала російська протиповітряна оборона. Місцева влада закривала аеропорти Саратова, а ще й Самари, Пензи, Волгограда та Ульяновська. Заявляють про пошкодження інфраструктури. Постраждалих нібито немає.
У Генштабі повідомили, що Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу в Саратові. Внаслідок атаки було пошкоджено установку вторинного перероблення нафти та вертикальний резервуар РВС-10000. Масштаби завданих збитків уточнюються.