У російському порту Тамань палає трубопровід після атаки дронів

Увечері 21 грудня Краснодарський край в Росії атакували дрони. Росіяни стверджують, що під удар потрапив порт Тамань.

Внаслідок атаки там, ймовірно, пошкоджено трубопровід на одному з терміналів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.

Які наслідки атаки на порт у Росії?

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок удару дрона було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань.

Після вибухів на російському об'єкті сталось займання, повідомили росіяни. Воно охопило площу близько 100 квадратних метрів. Також стверджують, що обійшлось без постраждалих, а служби нібито працюють на місці удару.

Зазначається, що у порту є термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших речовин. Наразі невідомо, який саме термінал уражено.