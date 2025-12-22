У російському порту Тамань палає трубопровід після атаки дронів
- Увечері 21 грудня дрони атакували порт Тамань у Краснодарському краї, пошкодивши трубопровід на одному з терміналів.
- Після атаки сталося займання, але російські служби стверджують, що постраждалих немає.
Увечері 21 грудня Краснодарський край в Росії атакували дрони. Росіяни стверджують, що під удар потрапив порт Тамань.
Внаслідок атаки там, ймовірно, пошкоджено трубопровід на одному з терміналів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на російську службу BBC.
Які наслідки атаки на порт у Росії?
За даними оперативного штабу Краснодарського краю, внаслідок удару дрона було пошкоджено трубопровід на одному з терміналів морського порту Тамань.
Після вибухів на російському об'єкті сталось займання, повідомили росіяни. Воно охопило площу близько 100 квадратних метрів. Також стверджують, що обійшлось без постраждалих, а служби нібито працюють на місці удару.
Зазначається, що у порту є термінали для перевалки нафтопродуктів, зрідженого вуглеводневого газу, аміаку та інших речовин. Наразі невідомо, який саме термінал уражено.