У РНБО підтвердили атаку на один з найбільших нафтохімічних заводів Росії

Вранці 22 липня українські дрони "навідалися" до Самарської області. Там вони взяли на приціл важливий для російського ВПК завод.

Йдеться про підприємство "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" – одне із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії й органічного синтезу в Росії та Східній Європі, передає 24 Канал.

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Який завод атакували дрони у Росії 22 липня?

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив атаку на завод у Самарській області. Чиновник уточнив, що той виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол.

Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.

Обсяг переробки становить близько 1 мільйонів тонн на рік.

До слова, безпілотники атакували Зеленоград під Москвою вночі 20 липня. ЗМІ пишуть про влучання в АТ "Ангстрем". Це підприємство володіє одним із найпотужніших у Росії комплексів зі створення та виробництва напівпровідникових виробів, сучасних мікроконтролерів і мікропроцесорів.