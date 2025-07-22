У РНБО підтвердили атаку на один з найбільших нафтохімічних заводів Росії
- Українські дрони атакували "Новокуйбишевську нафтохімічну компанію" в Самарській області Росії, важливий завод для російського ВПК.
- Завод виробляє сировину для вибухових речовин, має обсяг переробки близько 1 мільйона тонн на рік.
Вранці 22 липня українські дрони "навідалися" до Самарської області. Там вони взяли на приціл важливий для російського ВПК завод.
Йдеться про підприємство "Новокуйбишевська нафтохімічна компанія" – одне із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії й органічного синтезу в Росії та Східній Європі, передає 24 Канал.
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Який завод атакували дрони у Росії 22 липня?
Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко підтвердив атаку на завод у Самарській області. Чиновник уточнив, що той виготовляє сировину для вибухових речовин: бензол, фенол, ацетон, альфаметилстирол, синтетичний етиловий спирт, пара-трет-бутилфенол.
Ці компоненти застосовуються у виробництві тротилу, гексогену, тетрилу та інших типів вибухівки. Саме вони використовуються для спорядження артилерійських снарядів, авіаційних бомб, касетних боєприпасів і ракет.
Обсяг переробки становить близько 1 мільйонів тонн на рік.
До слова, безпілотники атакували Зеленоград під Москвою вночі 20 липня. ЗМІ пишуть про влучання в АТ "Ангстрем". Це підприємство володіє одним із найпотужніших у Росії комплексів зі створення та виробництва напівпровідникових виробів, сучасних мікроконтролерів і мікропроцесорів.