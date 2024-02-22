У Росії знову вибухова ніч: окупанти заявили про удар дроном і ракетою

На території країни-агресора знову гучно. Окупанти скаржаться на нібито удар дроном і ракетою.

Так, загарбники скаржаться на атаку на Брянську та Ростовську області. Про це з посиланням на росЗМІ пише 24 Канал.

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Вороже міноборони заявило про нібито "знищення" безпілотника над територією Клінцівського району Брянської області. Мовляв, відпрацювала "Пе-Ве-О".

Традиційно постраждалих і руйнувань буцімто немає. Щоправда, оперативні та екстрені служби працюють на місці.

Окрім того, окупанти заявили про удар ракетою. Її нібито "знешкодили" над територією Ростовської області.

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Напередодні в Брянській області також було гучно