Уночі дрони атакували аеродром "Мігалово" у Твері і "погостювали" у Тульській області

Уночі 25 травня українські безпілотники знову завітали до Росії. Цього разу погано спалося, зокрема, мешканцям Тульської і Тверської областей.

Так, у Тверській області місцеві жителі чули вибухи та стрілянину. Тамтешній губернатор Руденя підтвердив, що у районі Мігалового було нібито збито 5 БпЛА, передає 24 Канал.

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Дрони атакували аеродром у Твері

Місцеві жителі тим часом повідомляли, що безпілотники атакували "Мігалове". Це аеродром на околиці Твері, поблизу мікрорайону Мігалово (колишнє військове містечко), був аеродромом спільного базування авіації міноборони та цивільної авіації (мінтранспорту).

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БпЛА атакували Тверь: дивіться відео

Також вибухи знову лунали у Тульській області. Тамтешня влада заявила про знищення 4 БпЛА та падіння уламків дрона у дворі багатоквартирного будинку. Постраждалих немає.

До слова, 24 травня у Новомосковську Тульської області був уражений хімкомбінат "Азот".

Нагадаємо, що у ніч проти 23 і 24 травня під ударами БпЛА опинився Єлець у Липецькій області. Там розташований завод "Енергія", який виготовляє батареї для авіабомб та ОТРК "Іскандер".