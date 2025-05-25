Понад 100 БпЛА летіли на Росію: вибухи лунали у 13 регіонах

Уночі українські дрони залетіли на територію країни-агресора. Неспокійно спалося росіянам одразу у кількох областях.

Відомо, що під атакою був знову "багатостраждальний" Єлець, де вже три дні поспіль добрі безпілотники "полюють" за заводом, який виготовляє складові для авіабомб та "Іскандерів", передає 24 Канал.

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Куди навідалися дрони у Росії

Вранці вороже міноборони повідомило про нібито знищення упродовж ночі 110 українських БпЛА над 13 регіонами:

16 – над Тульською областю,

по 14 над Брянською та Калузькою,

по 13 – над Московським регіоном та Тверською областю,

по 10 – над Бєлгородською та Курською,

8 – над Орловською,

7 – над окупованим Кримом,

2 – над Смоленською,

по одному – над Липецькою, Нижегородською та Новгородською областями.

Зауважимо, що у Твері дрони атакували аеродром "Мігалово".

До слова, 24 травня на окупованій частині Запорізької області воїни ГУР вистежили та уразили військовий потяг росіян з пальним. Знищено щонайменше три цистерни.