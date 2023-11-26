Нагадують "Шахеди": у Росії з'ясовують, що за нові безпілотники атакували їх уночі й вранці
Росію вночі й вранці 26 листопада вчергове атакували безпілотники. Однак цього разу їхня форма була дещо новою і нагадувала російсько-іранські дрони-камікадзе "Шахед",
Про це повідомляють російські ЗМІ. Наразі російські фахівці з'ясовують, що саме це могли бути за безпілотні літальні апарати, передає 24 Канал.
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Росіяни вивчають, що за безпілотники їх атакували
Російські пропагандисти розповіли, що територію біля багатоповерхівки на Новомосковській вулиці у Тулі оточили після чергової атаки невідомими безпілотниками. Наразі там працюють російські спецслужби.
Окупанти зазначили, що за однією з версій, Тулу атакували дронами, зробленими за типом "летючого крила", через що вони схожі зі сумнозвісною російською "Гєранью" (та сама модель, що й іранський "Шахед" – 24 Канал).
Росіяни вивчають нові безпілотники, якими їх атакували вночі і вранці / Фото з російських телеграм-каналів
Зрештою пропагандисти зазначили, що цей новий безпілотник не має нічого спільного з безпілотним літальними апаратами UJ-22 та "Бобрами".
Крім того, у міноборони Росії відзвітувалися, що вранці буцімто збили ще 4 дрони над територією Брянської, Смоленської та Тульської областей. Так, загальна кількість "збитих" безпілотників сягнула 24 одиниці.
У Росії вночі було тривожно
- У кількох регіонах Росії вночі 26 листопада пролунали гучні вибухи. Так, очевидці розповідали про "збиття невідомих дронів" у Московській, Тульській, Калузькій та Брянській областях.
- Через безпілотники у Москві призупинили роботу два московські аеропорти: Внуково та Домодєдово. Там літаки перебували в зоні очікування.
- Внаслідок атаки у Тулі було влучання у багатоповерхівку. Російські пропагандисти повідомляли, що постраждала одна людина.
- Уже вранці 26 листопада вибухи у Тулі продовжилися, кількість яких сягала близько 5 одиниць. У мережі показували, як дрони літали у небі над країною-агресоркою, а також сліди від роботи сумнозвісної російської протиповітряної оборони.