"Чо ета": у Росії горить нафтобаза в Октябрьському
- Вночі 27 липня у Волгоградській області Росії сталася велика пожежа. Імовірно, уражено нафтобазу в селищі Октябрський.
- Через падіння уламків дронів порушено живлення в контактній мережі залізниці, а в аеропорту Волгограда введено тимчасові обмеження на рух повітряних суден.
Про велику пожежу в районі селища Октябрський у Волгоградській області стало відомо вночі 27 липня. Імовірно, уражено нафтобазу.
24 Канал зібрав деталі.
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Що відомо про можливе ураження нафтобази в Октябрьському і де це на карті Росії
Наразі про події дуже мало інформації. Та є яскраві кадри.
Пожежа в Октябрьському вночі 27 липня 2025 / Фото з мережі
Росавіація запровадила в аеропорту Волгограда тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.
Губернатор Волгоградської області написав, що "українські безпілотники вночі намагалися атакувати" область.
Через падіння уламків дронів порушено живлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі,
– додав він.
В Октябрьському розташована залізнична станція Жутово – імовірно, саме про неї ідеться в повідомленні губернатора.
Селище Октябрьський на карті Росії
Також в інтернеті ширяться ролики з місця події. На одному з них підлітки запитують "чо ета", знімаючи пожежу. Та згодом верещать і тікають.
У Росії горить нафтобаза у Волгоградській області: дивіться відео (обережно, лайка!)
У телеграм-каналах наводять такі координати:
- імовірне місце зйомки відео – 47.964497127382, 43.63360373647
- місце ураження – 47.96256215725, 43.64098598769.