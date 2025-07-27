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24 Канал Новини України "Чо ета": у Росії горить нафтобаза в Октябрьському
27 липня, 01:38
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"Чо ета": у Росії горить нафтобаза в Октябрьському

Ірина Чеботнікова
Основні тези
  • Вночі 27 липня у Волгоградській області Росії сталася велика пожежа. Імовірно, уражено нафтобазу в селищі Октябрський.
  • Через падіння уламків дронів порушено живлення в контактній мережі залізниці, а в аеропорту Волгограда введено тимчасові обмеження на рух повітряних суден.

Про велику пожежу в районі селища Октябрський у Волгоградській області стало відомо вночі 27 липня. Імовірно, уражено нафтобазу.

24 Канал зібрав деталі.

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Що відомо про можливе ураження нафтобази в Октябрьському і де це на карті Росії

Наразі про події дуже мало інформації. Та є яскраві кадри.

Пожежа в Октябрьському вночі 27 липня 2025 / Фото з мережі

 

Росавіація запровадила в аеропорту Волгограда тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден.

Губернатор Волгоградської області написав, що "українські безпілотники вночі намагалися атакувати" область.

Через падіння уламків дронів порушено живлення в контактній мережі залізниці в Жовтневому районі, 
– додав він.

В Октябрьському розташована залізнична станція Жутово – імовірно, саме про неї ідеться в повідомленні губернатора.

Селище Октябрьський на карті Росії

Також в інтернеті ширяться ролики з місця події. На одному з них підлітки запитують "чо ета", знімаючи пожежу. Та згодом верещать і тікають.

У Росії горить нафтобаза у Волгоградській області: дивіться відео (обережно, лайка!)

У телеграм-каналах наводять такі координати: 

  • імовірне місце зйомки відео – 47.964497127382, 43.63360373647
  • місце ураження – 47.96256215725, 43.64098598769. 