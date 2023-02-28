"Україні доступні серйозні дальності": військовий експерт про безпілотники в небі Росії

У Росії 28 лютого дуже неспокійно. Зокрема, там заявляли про атаки БпЛА у низці регіонів, а над Санкт-Петербургом закривали повітряний простір. Це свідчить про те, що ймовірно Україні доступні серйозні дальності.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Зауважимо, що це є лише припущенням й Україна не визнавала своєї причетності до "бавовни" в Росії.

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Мусієнко припустив, що це могло відбуватися на найменш захищеній ділянці – Чорне море. Так, з точки зору засобів протиповітряної оборони сьогодні район окупованого півострова Крим є найменш захищеним. Ми могли переконатися в цьому на прикладі крейсера "Москва" та вибухів на військовому аеродромі окупантів у Саках.

Ймовірно, там можна спокійно пролітати та завдавати ударів по об'єктах на території Росії,

– сказав військовий експерт.

Окрім того, є версія, що це могла бути робота людей на території країни-агресорки. Вони мали на меті виконання певних завдань для зменшення потенціалу ворога з точки зору використання ним паливно-мастильних матеріалів.

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Росіяни не можуть контролювати своє небо

У російському міноборони традиційно заявили, що у всьому винна Україна. Там згадали про безпілотники у Краснодарському краї та республіці Адигея, але жодного слова не сказали про закритий повітряний простір Санкт-Петербурга. Річ у тім, що росіянам просто невигідно про це згадувати.

Це ж означає, що вони не можуть контролювати свій повітряний простір, маючи велику кількість засобів протиповітряної оборони,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, якщо мовиться про вибухи в Туапсе або інших місцях, то вони можуть згадати. Водночас росіяни не можуть сказати, що є загроза на батьківщині російського диктатора Владіміра Путіна. Адже це означатиме зменшення іміджу та репутації.

Розвінчування міфів Кремля

Загалом сьогодні відбувається розвінчування багатьох міфів, якими Росія та її пропаганда годували своїх громадян. Мовиться і про "другу армію світу", найсучаснішу та найпотужнішу зброю, а також – найкращі комплекси протиповітряної оборони тощо.

Мусієнко підкреслив, що у цьому випадку важливий не той факт, звідки прилетів безпілотник. А те, що він може це зробити.

"Факт, що вони можуть долітати та спричиняти руйнування свідчить про те, що у Росії були "дуті щоки" щодо того, що вона має, аніж це є насправді. Росіянам доведеться визнавати, що їхня ППО насправді є "мильною бульбашкою", а це – дискредитація, тому ніхто цього не робитиме", – підсумував військовий експерт.

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