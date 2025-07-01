Гучні вибухи та понад два десятки БпЛА: росіяни скаржаться на атаку дронів в декількох регіонах

Росіяни скаржилися на вибухи в ніч проти 4 липня. Так, вони заявляли про атаку дронів відразу на декілька регіонів, серед яких Ростовська та Владимирська області.

Про це пише 24 Канал з посиланням на російські пабліки.

Дивіться також Атака БпЛА по Удмуртії: під ударом могла опинитися нафтобаза "Росрезерву"

Вибухи у Росії

Відомо, що у Владимирській області Росії пролунало два гучних вибухи. На кадрах, які публікують місцеві пабліки, видно як рухаються пожежні машини.

Повідомляється, що в регіоні фіксують проблеми з електроенергією.

Ситуація після атаки дронів у Владимирській області: дивіться відео

В російських телеграм-каналах пишуть, що в місті Азов Ростовської області, ймовірно, був атакований азовський оптико-механічний завод. Місцеві повідомляють про прильоти по заводу, і загалом вони нарахували понад 20 БпЛА.



Росіяни заявляють про атаку дронів на Ростовську область / Фото російський телеграм-канал

Водночас російські ЗМІ пишуть, що в Ростовській області відбили нічну атаку дронів на Азов, Міллерівський та Тарасівський райони.

До слова, росіяни бідкалися на атаку дронів і на Підмосков'я. Російські пабліки пишуть, що щонайменше 5 дронів атакували підмосковний Сергієв Посад. Відповідно до слів очевидців, безпілотники начебто летіли у бік місцевого заводу з обробки металу.