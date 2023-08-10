Кара божа, – у ГУР прокоментували події, які відбуваються в Росії

Останнім часом у Росії відбувається багато тривожних подій. Там все частіше лунають вибухи, які показують, що російська армія безсила проти систематичних атак.

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що те, що відбувається у Росії – наслідки повномасштабного вторгнення в Україну. Він також відзначив, що російська армія не може захистити власну столицю.

Дивіться також Рій дронів на Москву: чи здатна Росія відбитися від такої атаки

Щось точно йде не за планом

За словами Андрія Юсова, "друга армія світу" вже зовсім не друга.

Кара божа відбувається,

– додав він

Заборона знімати наслідки прильотів у Росії – показник того, що щось пішло не за планом держави-агресорки. Водночас керівництво не може цього визнати та всіляко намагається приховувати події. Саме тому там діє сувора заборона на поширення відео та фото із наслідками вибухів чи ймовірних ударів дронами.

"Ми захищаємо нашу країну від агресора. Тому ми звертаємось до громадян з проханнями не фіксувати таку інформацію, не знімати, не викладати. У нас все зрозуміло. А як комунікувати цю історію окупантам у Москві? Це ж Москва. Що ж тоді сталося? Щось таки не за планом пішло", – зазначив речник ГУР МО.

Режим Путіна все менше контролює ситуацію

На території Росії почастішали вибухи та удари дронами. За словами Андрія Юсова, те, що подібних інцидентів стає все більше, означає, що режим Путіна все менше й менше контролює ситуацію.

"Замість того, щоб захищати власну країну й власне небо вони займаються геноцидною війною проти іншої незалежної держави, яка ні на кого не нападала, проти України", – сказав він.

За його словами, тепер для російського керівництва та для еліт стоїть питання, чи все-таки повернути ППО, армію на територію власної держави чи далі вдавати, що все йде за планом.

Потрібно більше складів із піротехнікою

За інформацією місцевої влади на території Загорського оптико-механічного заводу, де 9 серпня пролунали вибухи, був склад піротехніки та саме він вибухнув.

Треба більше піротехнічних складів і саме в таких підприємствах,

– констатував він.

Крім цього, речник ГУР розповів, що надходила інформація, що держава-агресорка намагається розв'язувати проблеми із іноземною оптикою. На його думку, тепер цих проблем побільшало. Водночас він зазначив, що якщо влада Росії хоче, щоб усі думали, що там дійсно була піротехніка, то нехай так і буде.

"Піротехніка, так піротехніка", – підкреслив Юсов.

Поблизу Москви 9 серпня пролунали вибухи