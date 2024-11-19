Нічні вибухи у Києві, просування Росії біля кількох населених пунктів: хронологія 1000 дня війни

19 листопада 2024, 06:26
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Автор: Софія Рожик

Уже 1000 днів триває повномасштабна агресія Росії проти України. Ворог продовжує терор цивільного населення нашої держави та намагається захопити дедалі більше українських територій.

Про головні новини 19 листопада, ситуацію на фронті, воєнні злочини росіян та наслідки ворожих атак читайте у матеріалі 24 Каналу.

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06:22, 19 листопада

На Брянщині, де розташований великий арсенал, пролунали вибухи

У Брянській області видалась неспокійна ніч проти 19 листопада. Оголосили про ракетну небезпеку, після чого в регіоні чули гучні вибухи та бачили пожежу.

Найбільш потужний вибух чули у місті Карачев. Ба більше, за одним вибухом послідували й інші.

Ймовірно, мовиться про арсенал Головного ракетно-артилерійського управління ворожого міноборони. На нього вже навідувалась "бавовна" 5 жовтня. 

За попередніми даними, тоді в арсеналі зберігали керовані авіаційні бомби, якими Росія тероризує українські міста. Також у повітря злетіли боєприпаси, які окупантам передала Північна Корея.

06:20, 19 листопада

Вночі у Києві чули вибухи

Близько 3:00 19 листопада у Києві чули звуки вибухів. Ймовірно, вони лунали за межами міста.

З вечора Київську область атакували дрони-камікадзе, запущені з території Росії.

06:17, 19 листопада

Ворог просунувся у Торецьку, Кураховому та ще поблизу кількох населених пунктів, – DeepState

Вночі 19 листопада аналітики DeepState оновили карти фронту.

Відповідно до даних фахівців, солдати російської армії просунулися біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся у Калинівці, Торецьку, Кураховому, Берестках,
– ідеться в повідомленні.

Аналітики також додали, що сили противника просунулися біля Часового Яру, Погребків, Юріївки, Роздольного.