Нічні вибухи у Києві, просування Росії біля кількох населених пунктів: хронологія 1000 дня війни

06:22, 19 листопада

У Брянській області видалась неспокійна ніч проти 19 листопада. Оголосили про ракетну небезпеку, після чого в регіоні чули гучні вибухи та бачили пожежу.

Найбільш потужний вибух чули у місті Карачев. Ба більше, за одним вибухом послідували й інші.

Ймовірно, мовиться про арсенал Головного ракетно-артилерійського управління ворожого міноборони. На нього вже навідувалась "бавовна" 5 жовтня.

За попередніми даними, тоді в арсеналі зберігали керовані авіаційні бомби, якими Росія тероризує українські міста. Також у повітря злетіли боєприпаси, які окупантам передала Північна Корея.