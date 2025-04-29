Вибухова ніч у Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 1161 дня війни
Уночі 29 квітня Росія завдала дроновий удар по Україні. Тим часом наші безпілотники влаштували неспокійну ніч на території ворога.
Про обстановку на фронті та міжнародній арені, наслідки ворожих обстрілів, нові воєнні злочини російських окупантів, розповідає 24 Канал.
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Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала одна жінка, якій медики надали допомогу на місці. Про це йшлося у повідомленні Віталія Кличка станом на 02:48. У магазинах "Епіцентр" в Україні спостерігалися збої, товар не можна було придбати, а мобільний додаток не працював. Станом на вечір понеділка компанії "Епіцентр К" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня. У міноборони Росії доповіли, що у період з 20:20 до 23:00 черговими засобами ППО знищено 51 український безпілотний літальний апарат літакового типу: ️ 40 БпЛА – над територією Курської області, Щонайменше 5 гучних вибухів було чути в районі місцевого НПЗ у Рязані близько 0:50 ночі. Після них у найближчих будинках затремтіли шибки, а у автомобілів спрацювала сигналізація. До цього, як кажуть очевидці, було чутно звук прольоту безпілотників.
Дрони атакували Запоріжжя та Київ
Торгові центри "Епіцентру" відновили роботу після масштабноı̈ хакерськоı̈ атаки
Гучна ніч у Росії
️ п'ять БпЛА – над територією Орловської області,
️ два БпЛА – над територією Криму,
️ три БпЛА – над акваторією Чорного моря,
️ один БпЛА – над територією Бєлгородської області.
Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі Києва згоріла триповерхова будівля бази відпочинку. Постраждала одна жінка, якій медики надали допомогу на місці. Про це йшлося у повідомленні Віталія Кличка станом на 02:48.
У магазинах "Епіцентр" в Україні спостерігалися збої, товар не можна було придбати, а мобільний додаток не працював.
Станом на вечір понеділка компанії "Епіцентр К" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.
У міноборони Росії доповіли, що у період з 20:20 до 23:00 черговими засобами ППО знищено 51 український безпілотний літальний апарат літакового типу:
️ 40 БпЛА – над територією Курської області,
Щонайменше 5 гучних вибухів було чути в районі місцевого НПЗ у Рязані близько 0:50 ночі. Після них у найближчих будинках затремтіли шибки, а у автомобілів спрацювала сигналізація. До цього, як кажуть очевидці, було чутно звук прольоту безпілотників.