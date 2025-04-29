Вибухова ніч у Росії, атака "Шахедів" на Україну: хронологія 1161 дня війни

06:09, 29 квітня

У магазинах "Епіцентр" в Україні спостерігалися збої, товар не можна було придбати, а мобільний додаток не працював.

Станом на вечір понеділка компанії "Епіцентр К" вдалося відновити роботу всіх торговельних центрів мережі після хакерської атаки, що відбулася в ніч на 28 квітня.