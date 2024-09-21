Потужна атака на склад у Тихорєцьку, удар по Харкову та Кривому Рогу: хронологія 941 дня війни

Триває опір України російській агресії. Українська армія стримує ворожий наступ на фронті, ППО відбиває атаки "Шахедами" та ракетами, а тим часом "невідомі" безпілотники атакують російські міста.

Про наслідки російських атак на Україну, ситуацію на фронті, втрати ворога, вибухи на його території та інші головні події дня станом на 21 вересня читайте у хронології 24 Каналу.

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