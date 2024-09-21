Потужна атака на склад у Тихорєцьку, удар по Харкову та Кривому Рогу: хронологія 941 дня війни
Триває опір України російській агресії. Українська армія стримує ворожий наступ на фронті, ППО відбиває атаки "Шахедами" та ракетами, а тим часом "невідомі" безпілотники атакують російські міста.
Про наслідки російських атак на Україну, ситуацію на фронті, втрати ворога, вибухи на його території та інші головні події дня станом на 21 вересня читайте у хронології 24 Каналу.
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Дрони вночі 21 вересня атакували російське місто Тихорєцьк Краснодарського краю. Під прицілом, схоже, був склад боєприпасів. На місці виникла сильна пожежа та детонація. Під час атаки "Шахедами" вибухи лунали у Полтаві. Про деталі не повідомляється. Пізно вночі 21 вересня Росія запустила крилаті ракети та балістику по Дніпропетровщині. Кілька вибухів пролунало в Кривому Розі. За даними моніторингових спільнот, на Кривий Ріг летіло щонайменше три крилаті ракети. Попередньо, росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома крилатими (їхній тип невідомий) і однією балістичною ракетою "Іскандер-М". Удар прийшовся по житловому сектору Кривого Рога: серед жертв дитина, під завалами можуть бути люди. Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. Його вже можуть оголосити наступного тижня. Журналісти, з посиланням на офіційних осіб в Білому домі, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, західні частини та іншу зброю. Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 мільярдів на військові потреби. Вибухи у Черкаській області пролунали приблизно після 12 ночі. За 20 хвилин до цього про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА повідомляв начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також він попереджав про підвищену небезпеку. Наразі немає офіційної інформації ані про вибухи, ані про їхні наслідки. Цілком імовірно, що по ворожих безпілотниках працювала ППО. У Кропивницькому пізно вночі 21 вересня чули вибухи. За попередніми даними, ворог атакував Кропивницький район Кіровоградської області 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив з Криму. У Харкові 20 вересня і в ніч на 21 вересня лунали потужні вибухи. Окупанти завдавали ударів керованими авіабомбами. Було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському. На жаль, за попередньою інформацією є постраждалі.
Дрони атакували склад у Тихорєцьку Краснодарського краю
У Кривому Розі вночі лунали вибухи: є жертви
Байден готує пакет допомоги Україні на 375 мільйонів доларів
На Черкащині лунали вибухи
У районі Кропивницького чули вибухи
Росія знову атакувала Харків КАБами
Дрони вночі 21 вересня атакували російське місто Тихорєцьк Краснодарського краю. Під прицілом, схоже, був склад боєприпасів.
На місці виникла сильна пожежа та детонація.
Під час атаки "Шахедами" вибухи лунали у Полтаві. Про деталі не повідомляється.
Пізно вночі 21 вересня Росія запустила крилаті ракети та балістику по Дніпропетровщині. Кілька вибухів пролунало в Кривому Розі.
За даними моніторингових спільнот, на Кривий Ріг летіло щонайменше три крилаті ракети.
Попередньо, росіяни вдарили по Кривому Рогу трьома крилатими (їхній тип невідомий) і однією балістичною ракетою "Іскандер-М".
Удар прийшовся по житловому сектору Кривого Рога: серед жертв дитина, під завалами можуть бути люди.
Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на суму 375 мільйонів доларів. Його вже можуть оголосити наступного тижня.
Журналісти, з посиланням на офіційних осіб в Білому домі, які говорили на умовах анонімності, зазначили, що новий пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, західні частини та іншу зброю.
Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 мільярдів на військові потреби.
Вибухи у Черкаській області пролунали приблизно після 12 ночі. За 20 хвилин до цього про загрозу застосування ворогом ударних БпЛА повідомляв начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також він попереджав про підвищену небезпеку.
Наразі немає офіційної інформації ані про вибухи, ані про їхні наслідки. Цілком імовірно, що по ворожих безпілотниках працювала ППО.
У Кропивницькому пізно вночі 21 вересня чули вибухи.
За попередніми даними, ворог атакував Кропивницький район Кіровоградської області 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", яку запустив з Криму.
У Харкові 20 вересня і в ніч на 21 вересня лунали потужні вибухи. Окупанти завдавали ударів керованими авіабомбами.
Було три удари – два по Шевченківському району, один по Київському. На жаль, за попередньою інформацією є постраждалі.