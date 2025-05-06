Нехай боїться: чи може Україна вдарити по Москві на 9 травня

В Кремлі побоюються атак українських безпілотників під час 9 травня. Свого часу Росія била ракетами по Києву, коли там перебували посадові особи з країн Заходу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зауваживши, що різні посіпаки Путіна агресивно відреагували на заяву Зеленського, що Україна не рекомендує відвідувати країну-агресорку. Зокрема й на 9 травня.

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Чи вдарить Україна по Москві

Як наголосив Димов, лідери, які прибудуть на парад до 9 травня у Москву, допомагатимуть Путіну виходити з ізоляції. Російський диктатор явно хотів би, щоб цей парад став для нього великою перемогою. Але він побоюється атак українських безпілотників. І нехай боїться.

Свого часу Росія била по Україні, коли сюди приїжджали високопосадовці не лише із Заходу. До прикладу, були ракетні удари під час візиту африканської делегації у 2023 році. Варто згадати й ракетну атаку по Києву у 2022 році, коли приїжджав генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Ми не маємо щось гарантувати. Але не думаю, що будуть удари по Червоній площі. Це було б занадто показово,

– сказав Димов.

Додамо, вже відомо, що глава Китаю Сі Цзіньпін 9 травня відвідає парад у Москві. Він перебуватиме в Росії упродовж 7-10 травня.