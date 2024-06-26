Є втрати серед окупантів: з'явилися нові деталі атаки дронів на Бєлгородську область

У Бєлгородській області безпілотник атакував будівлю колишньої школи. Вона вже давно не використовується за призначенням, там базувалися російські військові.

Те, що ця будівля не є школою, навіть підтвердила місцева адміністрація. Після прильоту почалась детонація.

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Що відомо про атаку на Бєлгородщину

ASTRA пише, що дрон-камікадзе здетонував у будівлі колишньої школи у селі Мощене Яківлівського міського округу – за 25 кілометрів від кордону з Україною. Будівля згоріла повністю.

"У селі Мощене внаслідок прильоту повністю згоріла будівля колишньої школи", – також прозвітував адміністратор області Гладков.

Як палала будівля після прильоту: дивіться відео

За даними телеграм-каналу, внаслідок детонації та подальшої пожежі загинув один окупант, ще один постраждав.

Також через пожежу та можливу подальшу детонацію з найближчих будинків евакуювали близько 200 осіб.

У Смоленській області теж заявили про наліт БпЛА

Голова Смоленської області Василь Анохін у своєму телеграм-каналі також заявив про атаку двох українських безпілотників. За його словами, вони нібито намагалися атакувати військові об'єкти, розташовані у В'яземському районі».

Анохін запевняє, що ППО збила дрони, а руйнувань та жертв немає.