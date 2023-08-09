Вибух за вибухом: чому в Росії все більше об'єктів виявляються незахищеними
У Росії в різних містах все частіше трапляється "бавовна". А в Москву вночі прилітають невідомі безпілотники. Як показує практика, росіяни не були готові до цього.
Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог, галерист, російський опозиціонер Марат Гельман. Наразі серед місцевих шириться паніка і єдиним правильним рішенням вони бачать втечу.
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Війна стоїть на порозі Росії
Росіяни бурхливо спостерігали за повномасштабним вторгненням в Україну, яке фальшиво називали "СВО" і думали, що війна їх не торкнеться. Утім, все частіше жителі Москви розпочинають свій ранок під звук невідомих дронів, а в інших регіонах трапляється "бавовна".
"Росіяни були впевнені, що не буде відповіді від України. Вони не готувалися до війни, живуть в ілюзорному світі і зараз намагаються приховати від населення, що йде повномасштабна війна, яка досить скоро прийде на територію Росії", – відзначив політтехнолог.Зазначимо, Україна не бере на себе відповідальність за вибухи, які відбуваються на території Росії. Винятком є ті випадки, які підтверджує Генштаб ЗСУ чи офіційні представники влади.
Марат Гельман про вибухи на території Росії: дивитись відео
Втекти неможливо залишитися
Нарешті збагнути чому ж відбуваються такі події в Росії – для росіян місія нездійсненна. Тому єдиним правильним своїм рішенням вони вбачають втечу.
Путін правильно розрахував, що підтримка швидко мине, а страх – ні. Вже не працює пропаганда про "звільнення російських земель". Натомість страх огорнув всіх. Я знаю людей, які після цих вибухів хочуть виїхати. Це теж добре, ніж сидіти і підтримувати владу. Але це не дає надії на те, що ми сколихнемо громадянське суспільство,
– відзначив Гельман.
На його думку є декілька речей, які здатні підштовхнути росіян до дій: плацдарм української армії в Криму і дезертирство якоїсь російської частини.
"Інше питання – для номенклатури все зрозуміло: Путін слабкий, Пригожин це показав. Але, мабуть, і для них цього недостатньо, треба ще якісь сигнали, щоб прибрати його з Кремля", – додав політтехнолог.
Вибухи в Росії: останні події
- Біля 11 дня в місті Сергієв Посад Московської області стався потужний вибух. Попередньо інцидент трапився на Загорському оптико-механічному заводі. Там вироблялися оптичні та оптико-електронні прилади для силових структур, промисловості та охорони здоров'я. За відео, які публікують місцеві після вибуху, на території заводу лежать боєприпаси.
- Вибух був настільки сильний, що у найближчих будівлях повилітали вікна. На 13:00 значилося, що кількість постраждалих зросла до 42 осіб.
- В ніч на 9 серпня Москву знову відвідали невідомі 2 безпілотники. Так званий мер російської столиці Сєргєй Собянін заявив, що цілі буцімто збила ППО.
- Також 9 серпня жителі Владивостока прокинулися від гучного вибуху. Стався він в районі військово-морської бази. Пропагандисти зазначили про "нічне тренування".