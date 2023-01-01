Війна все спише: хто насправді стоїть за вибухами й катастрофами у Росії

На російських теренах все більше вибухів, підпалів, техногенних катастроф. Чимало людей вірять, що то все ССО. Насправді ні, і зараз я поясню, чому це добре.

Росіяни підпалюють один одного, бо все можна списати на ЗСУ

По-перше, в багатьох регіонах, особливо національних, є реальний партизанський рух. Але він не дуже великий, і це не головний фактор. Просто добре, що він є.

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По-друге, російські корупціонери (я вже писав: слава російській корупції! Ганьба російським борцям з корупцією! Завдяки корупції нам протистоїть слабший ворог) відчувають наближення "години Х". Тому їм треба заховати кінці за принципом "війна все спише". Найкраще підпалити чи підірвати, списавши на ССО ЗСУ.

По-третє, в комерційному секторі одні гравці радо користаються моментом для знищення конкурентів під тим же соусом: хто буде шукати, коли по телебаченню сказали, що це український дрон?

Четверте, інші гравці в комерційному секторі набагато реалістичніше дивляться на перспективи й поспішають обміняти майно на страховку, а живі гроші завжди можна вивезти й виїхати з ними.

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СРСР розпадався так само

Нарешті, п'яте: деградація людського капіталу призводить до нехтування технікою безпеки та до неможливості керувати складними системами (наслідок закону Ешбі).

Таке було в останні роки СРСР. Зараз хвиля техногенних катастроф буде наростати, врешті перекриваючи ССО, партизанів та самопідпали, тобто все разом узяте.

Правда, це краще, ніж якби все те були лише ССО?

Оце і є стратегія непрямих дій: кількома вдалими операціями запустити некерований процес з позитивним зворотним зв'язком. Тож палає і палатиме далі.