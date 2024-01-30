У Калузі безпілотник упав на території нафтобази, – ЗМІ

У Росії знову бідкаються на атаку безпілотників. Окупанти заявили, що над нафтобазою у Калузькій області було збито БпЛА.

Джерела видання ASTRA заявили, що 30 січня у Калузі безпілотник упав на територію нафтобази.

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Що відомо про атаку

Російські ЗМІ заявили, що зранку 30 січня над нафтобазою АТ "Калуганафтопродукт" на Грабцівському шосе нібито збили безпілотник. Повідомляється, що збитий БпЛА впав на територію нафтобази.

За словами журналістів, постраждалих та пошкоджень немає.

Зауважимо, що міноборони Росії заявило про знищення нібито аж 21 українського безпілотника вночі. Вони також підтвердили, що збили 1 БпЛА над Калузькою областю. Однак інших подробиць ворог не надав.

Спершу повідомлялося, що уламки безпілотника, "знищеного" на околиці Калуги, впали на водонапірну вежу нафтосховища. Однак згодом губернатор Владислав Шапша заявив, що вони впали на дах "нежитлової споруди".

Варто зазначити, що від українського кордну до Калуги понад 280 кілометрів.

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