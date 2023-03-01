Україна наголосила, що не б'є по Росії: Кремль відреагував у своєму стилі

У кількох регіонах Росії 28 лютого трапилася "бавовна". Окупанти традиційно звинуватили в атаках українців.

В Офісі Президента наголосили, що Україна веде оборонну війну. Проте речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що не вірить цьому, повідомляє 24 Канал.

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Кремль не вірить, що Україна не б'є по Росії

Речник Кремля прокоментував заяву радника голови ОП Михайла Подоляка про те, що Київ не б'є по російській території.

Ми йому не віримо,

– заявив Пєсков.

Нагадаємо, що радник очільника Офісу Президента наголосив, що Україна не завдає ударів по території Росії.

"Україна веде оборонну війну з метою деокупації всіх своїх територій. Це аксіома", – зауважив Подоляк.

За його словами, в Росії наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об'єктів на об'єкти інфраструктури.

У Міністерстві оборони Росії звинуватили Україну в атаці на об'єкти цивільної інфраструктури після того, як 28 лютого в п'яти регіонах країни-агресорки повідомили про атаки дронів.

Окрім атаки безпілотників на нафтобазу Туапсе, ворожі ЗМІ повідомляли про вибухи на аеродромі у Єйську. Згодом у Кремлі почали запевняти, що це насправді були "навчання", проте місцеві цьому не вірили.

Військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, повітряний простір ворожої держави став дуже вразливим, що не може не тішити.

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